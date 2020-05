شكرا لقرائتكم خبر عن Lionsgate تبدأ العمل على الجزء الثالث من Now You See Me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lionsgate بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Now You See Me، وذلك بعد التعاقد مع المؤلف Eric Warren Singer، المرشح لجائزة الأوسكار لعمله على American Hustle، بناءً على فكرة جديدة من Singer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وقال ناثان كاهان، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group "لطالما كان إريك مفتونًا بالفنون الجميلة للخداع والوهم بجميع أشكاله، وجاء إلينا بقصة رائعة تأخذ أساطير Now You See Me ودفع الفرسان الأربعة إلى مستوى جديد تمامًا بمفتاحنا".

وأضاف كاهان "لقد تم بناء سلسلة Now You See Me على مفاجأة الجمهور، وبالتالى لا يمكنك الاستمرار في القيام بنفس الحيل، ولذلكولدى إريك وفريقه شيء مميز في هذا الفيلم الجديد".

سيكون الفيلم هو الدفعة الثالثة من سلسلة Now You See Me، وكان قد حقق الجزء الثانى من العمل إيرادات وصلت إلى 687 مليون دولار أمريكي، السلسة من بطولة جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، إيسلا فيشر، ديف فرانكو، ومورجان فريمان، وغيرهم،ولم يتم الإعلان عن إضافة كوادر جديدة إلى العمل.

ودارت أحداث الجزء الثانى من Now You See Me، حول عمليات الخداع البصرى وأعمال الخفة، حيث يواجه الفرسان الأربعة قطبا كبيرا من أقطاب التكنولوجيا والذى يحاول استغلالهم من أجل تحقيق مصالحه، وعليهم تبرئة أنفسهم أمام المجتمع من الشائعات والأكاذيب وتوضيح حقائق الأمور والمسئول عنها من خلال عرض أخير.

كما أعلنت شركة Lionsgate، أنها بدأت العمل على رواية Suzanne Collins، التى طرحت باسم "The Ballad of Songbirds and Snakes"، العمل المستوحى من سلسلة "Hunger Games"، وسيعمل الاستوديو مع نفس فريق عمل السلسلة، الذى تكون من المخرج فرانسيس لورانس، والمؤلف سينشر مايكل أرندت، الحائز على جائزة الأوسكار "Little Miss Sunshine"، ستنتج نينا جاكوبسون وبراد سيمبسون العمل من الشركة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " latimes".

وسيدور الفيلم الجديد حول كوريولانوس سنو فى سن 18، قبل سنوات من أن يصبح الرئيس المستبد لبانيم، يونج كوريولانوس شخص وسيم وجذاب، وعلى الرغم من أن عائلة سنو قد مرت بأوقات عصيبة، إلا أنه يرى فرصة لتغيير حظوظه عندما يتم اختياره ليكون معلمًا لألعاب الجوع العاشرة".