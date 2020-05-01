بصورة من "النهاية".. سهر الصايغ تنفي امتلاكها حساب بـ"تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها من كواليس مسلسل "النهاية"، الذي يعرض حاليًا.

وحرصت "سهر"، على نفي امتلاكها حسابا بموقع "تويتر"، بتعليق أرفقته مع الصورة، فقالت: "أنا معنديش أكونت على تويتر".

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سهر الصايغ، حصدت إشادات عدة على دورها في مسلسل "النهاية"، إذ تجسد خلاله شخصية "صباح" التي تتمرد على ظروفها وتقرر صنع إنسان آلي يشبه حبيبها الذي تزوج آخرى كنوع من التعويض عن الحرمان والرفض.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثى محمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى احمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبناني باسم مغنية، باسل الزارو، زكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.