شاهد.. ندم إدوارد وحسرة رمضان وشر زاهر في الحلقة السابعة من البرنس

حالة الندم والبكاء التي تمكنت من إدوارد "عبد المحسن" عقب سماع خبر وفاة أخيه محمد رمضان "رضوان البرنس " وأسرته في الحادث الذي قام إخوته وزوج شقيقتهم بتدبيره و بموافقته كان يقابلها حالة من الجحود ومزيد من الشر من قبل إخوته "فتحي" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء و"عبير" رحاب الجمل.

ويقوم الإخوة بمعاتبة أحمد فهيم"رأفت" زوج "عبير" لعدم تمكنه من قتل "رضوان" وابنته الذان نجيا من الحادث الذي نفذه بسيارة النقل وراح ضحيته زوجة أخيهم "علا" نجلاء بدر" وابنها وهو ما قد يتسبب في فشل مخططهم لاسترداد "ميراثهم" الذي يعتقدون أن "رضوان" قد استولى عليه.



وكانت ضمن كلمات الندم المؤثرة لـ "عبد المحسن" عقب علمه بتنفيذ مقتل أخيهم "رضوان" وأسرته : "هو

إحنا عملنا كده بجد .. إحنا قتلنا أخونا بجد ..مستخسرين فيا الحسرة والندم ".

كما تأثر مشاهدي مسلسل "البرنس" بحالة الفزع والصرخات التي انتابت محمد رمضان"رضوان البرنس" عقب إفاقته من الحادث ومعرفة مصير زوجته ونجله حيث ظل ينادي عليهما فيعطه الطبيب "حقنه" مهدئه نظرا لخطورة حالته وإصابته بحادث انقلاب سيارته المدبر.

علي جانب آخر يقوم أحمد زاهر "فتحي البرنس" في نهاية الحلقة بدخول غرفة العناية المركزة التي يوجد بها "رضوان" بحجة الاطمئنان عليه ثم يسحب أنبوب الأكسجين عنه في ثان محاولة له لقتل أخيه مستغلا إصابته وفقدانه الوعي.

وتخلل الحلقة مشهدا لريم سامي"نورا البرنس" التي كشفت

لشقيقها الأصغر "عادل " أحمد داش أن إخوته هم من قاموا بمحاولة قتل "رضوان" فينصحها "عادل" بعدم إخبار أحد خوفا عليها منهم ويؤكد لها أنه سيتولي الأمر.

وتعتقد نور اللبنانيه "علا" أن طليقها هو من قام بتدبير الحادث لينتقم من "رضوان" بعدما قام بمساعدتها في أخد متعلقاتها الشخصية منه وتخبر والدتها صفاء الطوخي بما تشعر به خلال تواجدها في المستشفي لمواساة أسرتي "رضوان" و"لبني" والاطمئنان عليه وسط حالة البكاء والانهيار التي انتابت الجميع لمصير "رضوان".



البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية وهو من تأليف وإخراج محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، ويقوم ببطولته، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر ، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

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