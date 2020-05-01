بألعاب القوى والمنافسات المشتعلة .. إغلب السقا يتصدر العالمية حتى الآن

بعد عرض7 حلقات من إغلب السقا، والذي يعد واحدًأ من أهم برامج الترفيفية الخيرية بالوطن العربي، حصد السقا على العديد من ملايين المشاهدت، وفي ذات الوقت يعد البرنامج خيري، حيث يتم التبرع بمبلغ مالي قدره 100 ألف بكل حلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو المستشفيات.

وتعتمد فكرة البرنامج على 6 تحديات مختلفة بكل حلقة، حيث يتم إستضافة شخصية عامة من نجوم الفن أو الكرة أو الإعلام والذي يكسب في نهاية الحلقة يحصل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا، ويختار الفائز إلى المؤسسة التي يتبرع لها.

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تبدأ الحلقة الأولى من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم محمد هنيدي، وفي النهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا بمبلغ مالي، وتبرع به إلى جمعية خيرية.

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تبدأ الحلقة الثانية من برنامج أغلب السقا باستضافة

النجمة نيللي كريم، واستطاع النجم أحمد السقا أن يغلب في النهاية النجمة نيللي كريم، في نهاية الحلقة.

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تبدأ الحلقة الثالثة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة غادة عبد الرازق، ليحقق السقا النصر بثلاثية على التوالي، ومن أخلاق السقا الحميدة، تنازل بالإختيار إلى النجمة غادة عبد الرازق، حيث اختارت مستشفى مجدي يعقوب لعلاج الأمراض القلبية.

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تبدأ الحلقة الرابعة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم عمرو سعد، وتشتعل المنافسة في التحدي الخامس، بالعقلة، والتي فاز بها السقا، وفي نهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا ليفوز 4 مرات بالتوالي، كما تنازل النجم أحمد السقا عن تبرعه

إلى النجم عمرو سعد، حيث وقع اختياره على مستشفى 57357.

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تبدأ الحلقة الخامسة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة نوال الزغبي، حيث أعلنت نوال التعادل بالتحدي الرابع سباجيتي، بنتيجة 5 ثم انتقل السقا ونوال إلى تحدي الجولف، والتي فاز بها أحمد السقا لكي يفوز بـ 5 نقط إضافية، ويحقق السقا الخماسية بإجملي 10 نقاط لأحمد السقا مقابل 5 نقاط لنوال.

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تبدأ الحلقة السادسة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم حمادة هلال، ورغم صعوبة المنافسة بينهما إلا أن تحدي آخر نفس كان الفيصل بينهما، والذي كان من نصيب النجم أحمد السقا حيث استطاع أن يظل تحت الماء لمدة أطول من النجم حمادة هلال.

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تبدأ الحلقة السابعة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة درة، وفي التحدي السادس والأخير، كسرت درة سلسلة انتصارات أحمد السقا، وذلك بتحدي إطفاء الشمع بعمود من خشب، والتي فازت به النجمة درة، لتكون أول هزيمة للنجم أحمد السقا منذ بدأ برنامج إغلب السقا.