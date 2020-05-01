سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 أبريل 2020

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار في السودان، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار بالسوق السوداء (الموازي) 128 جنيها، مقابل 130 جنيها في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ومع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

أوقف بنك السودان المركزي التعامل المباشر مع العملاء في جميع المصارف العاملة في البلاد.

وأوضح البنك المركزي، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، أن المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن القرار جاء تماشيا مع توجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في مراقبة الوضع الصحي في البلاد وإصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.72 جنيه للشراء و60.02 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.59 جنيه للشراء و68.93 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر اليورو نحو 142 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 158 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.98 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 176.67 جنيه للشراء و177.56 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 34.10 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 36 جنيها.