شكرا لقرائتكم خبر عن الجميلات يتصارعن على خيانة يسرا فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة يسرا فى الموسم الدرامى الرمضانى الجارى بالمسلسل الاجتماعى "خيانة عهد" وتجسد فيه شخصية "عهد" كبيرة أسرتها، التى تمتلك مصنع ملابس، وتهوى قراءة الفنجان، واستطاع المسلسل أن يجذب المشاهدين إليه مع أولى حلقاته.

3 نجمات فى المسلسل وهم جومانا مراد وعبير صبرى وحلا شيحة يحاولن الإيقاع بيسرا فى الكثير من المشاكل من دفع ابنها ويجسده خالد أنور إلى الإدمان، وصراعات متتالية لأذيتها فـ جومانا مراد وحلا هما من تدبران وتخططان لإدمان ابنها الوحيد، وعبير صبرى وزوجها خالد سرحان والذى يجسد دور شقيق يسرا "عهد" وراء سحب توكيل مصنع الملابس الخاص بها، بعدما دبرا مخططهما مع مدير الحسابات بالمصنع لإحداث أزمة مع الضرائب تسببت فى سحب التوكيل.

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حلا شيحة وخالد سرحان أشقاء يسرا لكن من أم أخرى، وهى الأم التى أظهرت الأحداث أنها كانت تسىء المعاملة لهما لذلك يحاولان الانتقام من يسرا ورغم حبها لهما، وتتوالى الأحداث بين الصراعات والانتقام وتكشفها حلقات المسلسل المقبلة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.