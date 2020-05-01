كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت ياسمين صبري لأحمد مجدي لكي تتأسف له، على ما حدث معه في الشركة، تقبل إعتذارها، طلب منها بأن يجلس معها في كافيه ويتحدث معها في الكثير من الأمور.

وافقت ياسمين على طلبه، ذهبت معه، قرر أن يطلب لها بنفسه "تشيز كيك بالفراولة" فإندهشت وقالت له كيف علمت أنني أحب هذا الطعم، فقال لها أنا أعرف الناس بسرعة، لكنه يعرف تفاصيلها وتعمد عمل ذلك لكي يجذب إنتباهها.

ذهب دياب لوالده في دار المسنين حتى يتطمأن عليه، لأن الإدارة تواصلت مع دياب حتى يأتي، عندما آتى تحدث مع والده، عن معاملته معه وهو صغير وعن ظلمه له.

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واستكمل دياب حديثه معه قائلاً:"أنت مابتعاتبش نفسك على أي حاجة حصلت و عملتها معايا وأنا صغير لحد دلوقتي ليه، كان زماني ومدك معايا في بيتي وبخدمك ومعيشك معايا، بس أنت معاتبتش نفسك أصلاً" ثم جاء الطبيب لدياب وقال له أن والده يحتاج لعمل عملية، رفض دياب دفع مصاريف العملية وتركه.

عاند محمد جمعة "رفعت" ياسمين صبري "ملك" في جميع طلباتها، فإشتكت لإدوراد "مستر سامح" ، عندما قال لرفعت أن يوافقها رفض لأن رفعت هو المسؤول عن الإدارة المالية.

طلبت ملك من مستر سامح أن يبلغها بحضور مدير الشركة، لكي تشتكي له من رفعت، عندما جاء المدير إجتمع رفت ومستر سامح وملك معه وتحدثوا عن فكرة ملك، ضم المدير صوته لصوت رفعت، رفض فكرة ملك، فطلبت إستقالتها، تركت الشركة، عندما تتبعها زياد جاء له إتصال من صديقه المحامي لكي يفكره بموعده مع ريهام اليوم وبأن يحضر مع الشيك.

ذهب دياب لكي يأخذ حقه من الشخص الذي أبلغ عنه الشرطة، بسبب قضية السيارات المزيفة، أخذ نصف بضاعته .

جلست ملك في كافيه مع صديقتها شرين، كانو يتحدثون عن الاستقالة ، بغد ذلك جاء لملك إتصال من أختها مريم وقال لها بأن إبنتها ضاعت في المول.