تراند اليوم : صفية العمري: أهلي هربوني من المحلة بسبب عريس

توك شو

حلت الفنانة صفية العمري، مساء اليوم، ضيفة على برنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة “القاهرة والناس”.

وكشفت صفية العمري، عن حبها في فترة شبابها، وقالت: “أهلي هربوني من المحلة للإسكندرية، لعدم الزواج منه.. ودرست في الإسكندرية،وندمت على سفري وترك حبيبي”.

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برنامج “شيخ الحارة”، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.