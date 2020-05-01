تراند اليوم : تركي آل الشيخ لـ”محمد رمضان”: بتفكرنى بأحمد زكي

أشاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسله الرمضاني البرنس .

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابة الخاص علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا:” محمد رمضان مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي واصل يانجم.

ووجه الفنان ، محمد رمضان ، الشكر إلى آل الشيخ قائلا عبر حسابة الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات :”شهادة أعتز بها من رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن مسلسل “البرنس” للفنان محمد رمضان ، حقق نجاحا جيدا ويجذب الجمهور إليه ونسب مشاهدة عاليه بعد عرض الحلقة السادسة ، وبدأ العمل يأخذ الإثارة والتشويق لأحداثه الدرامية بين الأشقاء، بعد وفاة الأب “حامد”، الذي جسده الفنان عبدالعزيز مخيون، حول الورث الذي كتبه ل”رضوان” محمد رمضان .

مسلسل “البرنس” بطولة: محمد رمضان ، والفنانه نور ، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.