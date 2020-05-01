تراند اليوم : أيتن عامر تنتقد دورها في فرصة تانية : أودي وشي فين من رضوي الشربيني -صورة

منذ بداية رمضان 2020، وشخصية “ريهام” التي تقدمها الممثلة أيتن عامر في مسلسل “فرصة تانية” تضعها في مواقف كوميدية مع مقدمة البرامج رضوى الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها في الحلقة السادسة.

نشرت آيتن صورة من أحداث المسلسل عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام”.

مسلسل “فرصة ثانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، وهبة عبدالغني، وكريم عبدالخالق، وعصام السقا، وغفران محمد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.