تراند اليوم : درة تغلب السقا وتتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ100 ألف جنيه

توك شو

حلت الفنانة درة ضيفة على الفنان أحمد السقا، في حلقة الليلة من برنامج «إغلب السقا»، الذي تعرضه فضائية «MBC مصر»، في السابعة مساء اليوم.

وتمكنت درة من التغلب على السقا في 3 مسابقات من أصل 6 داخل البرنامج، وحصلت على الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، حيث قررت توجيهها إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وتوجهت برسالة لجراح القلب: «كل الاحترام للسير مجدي يعقوب وكل ما يقوم به وأتمنى أن يكون خيرًا، ويتمكن الأطفال من الاستفادة من هذا المبلغ».

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برنامج «إغلب السقا»، تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل الحلقة يتبرع الضيف بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.