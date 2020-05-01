تراند اليوم : “المنسى” يخطط لاقتحام مزرعة للإرهابيين فى الحلقة السابعة من “الاختيار”

شيرين طلعت

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الخميس، تطورات متلاحقة، حيث يخطط الارهابى هشام عشماوى لإغتيال وزير الداخلية، وتقف فى طريقه بعض العقبات ومنها أن الانتحارى المكلف بالعملية لايعرف القيادة، ولكنه يستطيع تعليمه قيادة السيارات.

وتضمنت الحلقة السابعة لقطة تسجيلية للحادث الحقيقى لاغتيال وزير الداخلية منذ عدة سنوات.

وعلى الجانب الآخر، نجد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، يبدأ التخطيط لاقتحام أكبر مزرعة يسيطر عليها الإرهابيين، وتواجهه صعوبة فى الاقتحام وهى كونها تقع داخل منطقة سكنية، ويضع خطة اقتحامها بنفسه بعد الاجتماع مع قادته فى القوات المسلحة.

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وتنجح عملية اقتحام المزرعة، وتسفر عن قتل 2 من أكبر القياديين بالتنظيمات الإرهابية فى سيناء، وذلك دون وقوع خسائر بين صفوف كتيبة “المنسى”، حيث يسأل فى اللاسلكى عن وجود خسائر بين أفراد كتيبته ويجدهم جميعاً بخير، ويرد عليهم قائلاً “عاش وحوش سينا”.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.