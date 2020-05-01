تراند اليوم : الفتوة يسيطر علي التريند بعد عرض الحلقة السابعة

احتلت الحلقة السابعة من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال، المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير “جوجل”، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث تم البحث عنها أكثر من 20 ألف مرة.

وتبدأ الحلقة السابعة من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال بلقاء بين “عزمى” أحمد صلاح حسنى وضياء عبد الخالق “فرج” كبير حول مدى ولائه له ولوالده المعلم صابر أبو شديد كبير الفتوات، ثم يجتمع أحمد خليل بابنته “ليل” مى عمر ويصالحها ويسمح لها بالخروج بعد أن كان قد عاقبها بالحبس داخل المنزل، وتعترف لوالدها بأن أمها ما زالت على قيد الحياة لكنه يؤكد لها أن والدتها ماتت ويحلفها بعدم التفكير مرة أخرى فى هذا الموضوع.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.