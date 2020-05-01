تراند اليوم : الياباني في السينما المصرية أتعلم الفهلوة و بينصب علينا – فيديو

اعتادت السينما المصرية علي ظهور الكثير من الجنسيات في الافلام منذ زمن طويل ، و لكن ما خطف الانظار و علق في اذهان الجمهور و ارتبط نجوم اليابان في السينما بمشاهد الفهلوة و النصب و رصدت السينما كل ذلك .

و نرصد لكم ابرز المشاهد التي جسدها نجوم اليابان في السينما و الدراما المصرية :

1 – فيلم ياباني اصلي

مندوب شركة سياحية يعيش بمنطقة شعبية، يقع في حب دبلوماسية يابانية تُدعى (ساكورا)، يتزوجا وينجبا طفلين توأم، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة تطلب العودة لليابان، لكنه يرفض؛ فتأخذ الطفلين، وتسافر دون علمه، وبعد مرور 7 سنوات، يتوصلا لاتفاق ينص على مجيء الطفلين لمدة 6 شهور للإقامة معه، لكن بشروط ، و يعيش الاطفال في مصر و يتعلمان الفهلوة طوال هذه الفترة .

2 – مسلسل في لا لاند

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مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدى إلى عطل فى محركات الطائرة، والتى يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية ، و ظهر في المسلسل شخصية ياباني في المسلسل و نصب علي الطقم المصري المتواجد .

3 – مسلسل فلانتينو

يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت ، و ظهر شخصية شاب من اليبان قام بشراء سيارة و علي الفور بيعها بفرق ربح بالاضافة الي سرقة اموال اخري من المالك الاصلي .