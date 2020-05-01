تراند اليوم : مين صاحب الكنز ؟ .. الفتوة يعثر علي سبائك ذهب في الحلقة السابعة

حقق مسلسل “الفتوة” لـ ياسر جلال نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت الحلقة الـ 7 مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها الشيخ مبروك “أحمد خالد صالح” هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وأخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ.

أيضا وجد اسم أحمد الحبالى والد ياسر جلال مذكورا فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.

لكن الكنز الذى وجده، ياسر جلال يكتشف من قراءته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.

فجأة يقع المعلم صابر فى منزله، ويشتد عليه المرض ويستدعى رجاله ابنه “عزمى” أحمد صلاح حسنى من الخمارة أثناء جلوسه مع جميلة الغازية ويطلب أحمد خليل من ابنته أن تستدعى من أخبرتها بأن والدتها على قيد الحياة.