هازال كايا قمر من يومها.. شاهد صورة من طفولتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة التركية هازال كايا محبيها ومتابعيها في تركيا بالعيد السنوي للطفل والسيادة الوطنية التركية، وفاجأتهم بصورة مميزة من طفولتها.

عدد كبير من أصدقاء هازال داخل الوسط الفني بالإضافة إلى متابعيها من المعجبين تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة الشابة، مؤكدين على جمال ملامحها منذ طفولتها، كما لفتوا إلى أنها مازالت تحتفظ ببراءة طفولتها، مما يعكس جمالها الطبيعي البعيد عن مشرط وحقن التجميل.

يُذكر أن هازال كانت قد اعلنت عن تطبيقها لسياسة العزل المنزلي مع زوجها، الفنان والمخرج علي التاي في محاولة لمحاربة الإصابة بفيروس كورونا، وشاركت محبيها بصورة لها من داخل منزلها مع زوجها، معلقة عليها: «أحببنا المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت، مزاجنا جيد».

هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير 2019، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.

Advertisements

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد قرر الثنائي الزواج بعد قصة حب جمعتهما، تجاوز عمرها الـ 5 سنوات.

الصحفيون سألوا هازال عما إذا بدأت في خطة لاستعادة رشاقتها والاهتمام بجمالها بعد الولادة، إلا أن الفنانة الشابة صدمتهم بإجابتها، حيث قالت: «أنا سعيدة للغاية هكذا، غير أمومتي وصحة ابني لا أهتم بأي تفاصيل أخرى الآن».

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.

مسلسل «العشق الممنوع» كان الإنطلاقة الحقيقية لهازال كايا في عالم الفن، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وجسدت فيه شخصية «نهال»، وذلك أمام النجمين كيفانج تاتليتوج، وبيرين سأت، كما ضاعفت شهرتها بعد تألقها في مسلسل «اسميتها فريحة» أمام شآتاي أولسوي.