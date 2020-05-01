إميليا كلارك تلقى الشعر من أجل جمع التبرعات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة البريطانية إميليا كلارك، البالغة من العمر 33 عاما، وصاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في مسلسل Game Of Thrones، قد حرصت على تدشين مسابقة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لإلقاء الشعر من قبل متابعيها لجمع تبرعات ومساعدات لمؤسسات خيرية.

النجمة العالمية نشرت مقطع فيديو لها مدته حوالي ثلاثة دقائق، لتكشف عن تفاصيل مسابقتها الجديدة لمشاركة إلقاء الشعر، ومناشدة جمهورها بالتبرع على مؤسساتها الخيرية التي تدعمها من حين لأخر لتكثيف حملات التبرع في ظل الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا.

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وكشفت ام التنانين فى حوار لها مع صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن أسرار جمالها التى تشمل تدليك الوجه، وعدم الإفراط فى استخدام المكياج وتنعيم البشرة وترطيبها، قالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا - إنها لم تقم بأى عمليات من شأنها تغيير طبيعة البشرة مثل البوتوكس.

وأوضحت إميليا كلارك أنها تعطى الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة والمكياج الذكى والتدليك الليلى للوجه لضمان مظهر صحى لبشرتها وشعورها بالأفضل، قائلة: “أريد أن أفعل كل ما بوسعى فى العناية ببشرتى، فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية أيضًا أنا أختار وضع الطاقة فى التأكد من أننى بحالة جيدة.”

وأشارت النجمة العالمية الشهيرة إلى أنها تقوم بشكل يومى بتدليك وجهها قبل أن تنام، موضحة أن مساج الوجه يساهم فى تنشيط أكثر من 40 عضلة تشكل سقالة الوجه.