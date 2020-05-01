أول تعليق من الفنان حسن عسيري بعد مقلب رامز مجنون رسمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السعودي حسن عسيري تفاصيل وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في إحدى حلقات برنامجه “رامز مجنون رسمي”.

الفنان السعودي قال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbctrending، إن الفنانة أروى هي من خدعته لأنه سبق وظهر معها في لقاءات تليفزيونية ولم يتوقع أنه مقلب، لافتا إلى أن كل الترتيبات كانت جيدة للغاية.

عسيري أقسم أنه لم يكن يعرف بالمقلب، لافتا إلى أنهم عندما تواصلوا معه قالوا أنه برنامج يتم تصويره في دبي لكن ما لم يفكر فيه أنه عندما أخبرهم أنه يريد أن يظهر بالجلباب السعودي، طلبوا منه أن يظهر بملابس كاجوال، ووافق دون تفكير في الأمر.

وعن سبب استكماله للحلقة بعد ظهور رامز ومعرفته بالمقلب، قال إنه كان مربوطا في الكرسي ومضطر لأن يكمل الحلقة، مشيرا إلى أنه بعد مرور الصدمة الأولى قرر أن يكمل الحلقة بأفضل صورة ممكنه.

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وأكد أنه لم يوافق على عرض الحلقة سريعا، بل ظل يفكر 3 أيام، مشددا على أن رامز جلال شخص مؤدب ورقيق بعيدا عن البرنامج، حيث أنه عمله.

وكان الفنان حسن عسيري قد علق صورة رامز جلال عند رؤيتها بقوله إنه يراه “أوفر” وفنان مزعج، وهو الأمر الذي دعا رامز جلال ليتوعده بالانتقام.

سجل الفنان السعودي حسن عسيري، موقفًا كوميديًا بعد سقوطه في بركة مياة رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

وقال لرامز جلال، أثناء تواجده في بركة المياة: “الله يرحم والدتك فيه مقالب تانية”، فرد عليه رامز الله يرحمها، وعلق على كلام رامز بقوله: “عارف والدتك ماتت ليه لأنها كرهتك، وقالت لا أريد ولد مثلك”.