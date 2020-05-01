أول عزومة رمضانية بمنزل ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري أول عزومة رمضانية بمنزل الزوجية، وذلك في أول ظهور لهما بعد احتفالهما بعقد قرانهما.

ناصر البرنس، صاحب سلسلة مطاعم “البرنس”، نشر مقطع فيديو، على صفحته بموقع “الفيس بوك”، كشف فيه تفاصيل العزومة، الذي تولى إعدادها في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة، كان من ضمن ضيوفهما الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

الفنانة ياسمين صبري أطلت خلال العزومة بفستان مزركش بسيط، بينما أطل زوجها أحمد أبوهشيمة بإطلالة كاجوال بسيطة.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

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ياسمين أطلت في الحفل بفستان أبيض بسيط، بلغ سعره ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل أكثر من 37 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، من توقيع دار Christian Louboutin، بلغ ثمنه 920 دولارا، أي ما يعادل أكثر 14 ألفا جنيه مصري.

يذكر أن ياسمين صبري قد وقعت مؤخرا ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض بعد الفطار على شاشة قناة MBC مصر.

في بداية الحلقة وجهت الفنانة أروى أسئلة لياسمين صبري حول بداية علاقتها بأحمد أبو هشيمة، حيث أكدت أنها أحبته من أول لقاء جمعهما، وأوضحت أنها شعرت من أول لقاء أنه سيحدث بينهما شيء.

وعن أكثر شيء جذبها لأبو هشيمة، قالت الفنانة المصرية أنه دمه الخفيف، قائلة: “بيضحكني”، لافتة إلى أنه يناديها بـ “ياسمينتي”.

ياسمين استنجدت خلال المقلب بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورفضت الاستجابة لرامز بتوجيه رسالة له بقولها: “مش عايزاه”، لتستبدلها قائلة: “لأ عايزاه”.