أحمد زاهر يحاول للمرة الثانية قتل محمد رمضان في «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسارعت الأحداث الساخنة في الحلقة السابعة من مسلسل “البرنس” المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، حيث شهدت محاولة “فتحى” أحمد زاهر قتل شقيقه “رضوان البرنس” محمد رمضان مرة ثانية.

وجاء ذلك بعد فشل المحاولة الأولى التي تسببت في مقتل زوجته وابنه فقط، بدخول غرفته بالمستشفى وخلع أنبوب جهاز التنفس، الأمر الذى صدم متابعى المسلسل من قوة الشر التي يجسدها الفنان أحمد زاهر.

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وتدور أحداث مسلسل “البرنس”، حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

مسلسل “البرنس” يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى