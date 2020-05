شكرا لقرائتكم خبر عن ديزى ريدلى تجرى محادثات لبطولة فيلم The Ice Beneath Her الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى ديزى ريدلى محادثات لبطولة فيلم الإثارة النفسية "The Ice Beneath Her"، الذى ستقوم بـ إنتاجه شركة STX، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TheWrap"، على أن يقوم كل من مات بيتينيللي-أولبين، وتايلر جيليت، وتشاد فيليلا المجموعة السينمائية الثلاثية المعروفة باسم راديو صمت خلف فيلم الإثارة لعام 2019 " Ready or Not"، بالإخراج والإنتاج.

ويستند فيلم "The Ice Beneath Her" إلى رواية عام 2015 للمؤلفة السويدية Camilla Grebe، التى قدمت لها أول ظهور لها باللغة الإنجليزية مع الكتاب، ستكتب كاتلين باريش، كاتبة ومنتجة لكل من "Supergirl" و "The Red Line" قصة السيناريو.

وتتبع القصة ملفًا إجراميًا تم تقديمه للمساعدة فى حل قضية جريمة قتل تشبه جريمة قتل لم يتم حلها سابقًا من 10 سنوات سابقة، وتم تكليفها بتتبع الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة، لكنها ستتقابل مع امرأة أخرى تبحث أيضًا عن الرئيس التنفيذي بعد تشكيل علاقة حب عاطفية قبل أشهر من اختفائه.

كما حصلت شبكة أمازون، على حقوق ملكية فيلم الكوميديا العائلية My Spy، وذلك من شركتى STX وMWM، العمل الذى يقوم ببطولته المصارع ديف باتيستا، ليعرض حصريا في الولايات المتحدة، وبعض الدور الأخرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، ولم يتم تحديد تاريخ البث حتى الان، الصفقة تمت بسبب عدم الالستعداد لـ فتح اى من دور العرض سواء الأمريكية، أو العالمية.

وكان قد تم تأجيل طرح العمل الذى كان من المقرر له أن يطرح فى 6 مارس الماضى ليوم 17 أبريل الجارى، وقالت الشركة المنتجة لكن بما أن الحجر المنزلي مازال قائم بسبب فيروس كورونا، والأجراءات مازالت قيد التنفيذ، فأنه من الأفضل للعمل ان يطرح على أى من شبكات البث، للترفيه عن الشماهدين، بسبب جلوسهم فى منازلهم.

فيلم My Spy، وصلت تكلفة إنتاجه إلى 18 مليون دولار، وأوضحت الشركة المنتجة، أنها لا تريد التعرض للخسارة، ولذلك فإن أفضل خيار هو طرحه للمشاهدين، لأنه من الواضح أن إغلاق دور العرض سيأخذ وقت أكثر مما هو مقدر له، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع variety.