شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الفنان الكبير عبدالله غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل السيدة وجيهة على إبراهيم أرملة الفنان الكبير عبدالله غيث، وأعلن الحسينى عبدالله غيث ابن الفنان الراحل وفاة والدته عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أن العزاء سيقتصر على مراسم الدفن بمدافن الأسرة بمقابر الغفير.

جدير بالذكر إن الفنان الراحل عبدالله غيث ارتبط منذ طفولته بعلاقة حب مع زوجته الراحلة وهى ابنة خالته وتزوجها وهو فى سن 18 عامًا وأقيمت له الأفراح فى قريته شلشلمون بالشرقية لمدة أسبوع كامل، ولم يتزوج غيرها فى حياته.