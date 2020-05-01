شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على الموسم الثانى من مسلسل Hanna والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة أمازون أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسلHanna ، الذى سيصل منصة البث فى 3 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يتضمن من 8 حلقات تتطرح متتالية على الشبكة، فى أجزاء متساوية من الإثارة والمفاجأة والدراما.

يدور مسلسلHanna حول رحلة فتاة شابة غير عادية تربت فى الغابة، وبالتالى تحاول الهرب من عميل وكالة المخابرات المركزية الذى يقوم بالكثير من الأشياء الغريبة لتتبعها، مع محاولته لاكتشاف الحقيقة.

مسلسل Hanna، من بطولة Esme Creed-Miles، ميريل إينوس، جويل كيننامان، خالد عبدالله، كاتي كلاركسون هيل، ريان باريتو، جاستن سالينجر.

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وكانت قد قررت شبكة قنوات أمازون، وقفت تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، وأودى بحياة الآلاف.

وبحسب تقارير أجنبية فإن المسلسل الجديد الذي يتم إنتاجه بتكلفه مليار دولار، تم وقف تصويره بسبب غلق منافذ جميع الدول التى يتم تصويره فيها، وانتهى طاقم العمل بتصوير آخر مشاهده في نيوزيلندا قبل إعلان توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.

وأكدت التقارير الأجنبية أن التوقف الذى منحته شبكة أمازون، سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على أن تتم العودة لاستكمال التصوير عقب انتهاء مدة الحجر الصحى التى فرضتها السلطات فى البلاد، حتى يتم عرض الموسم الأول من السلسلة نهاية العام المقبل.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت انضمام الممثل البريطاني ماكسيم بالدري إلى طاقم عمل المسلسل، في دور لم يكشف عنه بعد، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline"، ولكن أكدت مصادر مقربة من الشبكة أن بالدري، سيلعب دور مهم، وقد انضم سابقًا إلى المسلسل الجديد مجموعة من الممثلين، وهم روبرت أرامايو وأوين آرثر ونزانين بونيادي وتوم بودج.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة.