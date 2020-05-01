شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..الفنان حلمى عبد الباقى يحيى أول خيمة رمضانية "أون لاين" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية ،أول خيمة رمضانية "أون لاين"، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقام بإحياء الخيمة الرمصانية الفنان حلمى عبد الباقى والمطرب السكندرى ياسر الشرقاوى، حيث تألق الفنان حلمى عبد الباقى فى باقة من أجمل الأغانى مثل أغنية "أصعب طريق"، وأغانى عن الاسكندرية ،و أغنية "ذكريات" التى اعتبرها بداية انطلاقة فى عالم الغناء ووصفها بالعزيزة جدا على قلبة.

وتقدم الفنان حلمى عبد الباقى بالشكر إلى مديرية الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة للإلتقاء بجمهور الإسكندرية "أون لاين" من خلال الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك"، كما تقدم بالتهنئة لكل شعب الاسكندرية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

فيما تألق الفنان السكندرى ياسر الشرقاوى فى "أوبريت ملائكة الرحمة" لتقديم التحية إلى الآطباء وهيئة التمريض أبطال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أغانى عن الاسكندرية "الحى القديم".

وأكد الفنان ياسر الشرقاوى على أهمية المبادرة التى أطلقها وزير الشباب أشرف صبحى، لمواجهه الظروف الحالية التى تمر بها البلاد و إتاحة نشاط الوزارة "أون لاين".

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من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، إن المديرية أطلقت مؤخرا مجموعة من الانشطة لمشاركة الشباب وشغل أوقات الفراغ خلال فترات الحظر فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر الأمر الذى تطلب معه عدد من القرارات أصدرها دوله رئيس مجلس الوزراء تتضمن البقاء داخل المنزل و عدم الخروج الاللضرورة.

حلمى عبد الباقى 2



حلمى عبد الباقى



ياسر الشرقاوى 2