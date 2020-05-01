شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى: صلاح السعدنى خبطنى قلم كسر "الفازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري، إن لديها تاريخ حافل بالمشاهد العنيفة وتعرضت لضرب عنيف من نجوم السينما وقتها وعلى رأسهم صلاح السعدني وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز، مستطردة: "أنا اضربت كتير من أحمد زكى ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني وكل واحد كان ايده جامدة وكانوا بيعيشوا الدور".

وأوضح الفنانة صفية العمري، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن النجم الراحل أحمد زكي ضربها مرتين وصلاح السعدني ضربها قلم شديد في مسلسل ليالي الحلمية ووقعت على " فازة" حطمتها، متابعة: "محمود عبد العزيز كان كفه أيده كبير وضربني قلم خد وشي كله في عمل مشترك".

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وفيما يتعلق بحقيقة نشوب خناقة بينهما وبين الفنانة الراحلة معالي زايد بسبب عادل إمام في فيلم "انا اللى قتلت الحنش"، نفت الفنانة صفية العمري وجود أي خلاف في أحداث الفيلم بسبب عادل امام، قائلة: "مكنش في أى خناقات بيني وبين معالى زايد ولكن مسئولين الاخراج والانتاج حاولوا يوقعوا بينا عشان مشهد خناقة بينا يطلع سخن واتخنقا وسخنا على بعض ومعالى زايد كانت شرسة وضربتني جامد".