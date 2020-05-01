شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر توبخ شريف منير وتتهمه بإهمال إبنته فى سابع حلقات "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بهجوم لص علي بيت ياسمين والتي تحاول الإمساك به ولكنه يهجم عليها ويهرب ، ثم يستيقظ من في المنزل بعد سماعهم لصوته ، ويتصلوا بالبوليس الذي يستنتج عند مجيئه للفحص أن اللص قد دخل من باب الشقة وخرج منه أي أنه يمتلك مفتاح للشقة او انه شخص قريب منهم .

يعرف شريف منير ماحدث لهم فيذهب في صباح اليوم التالي علي الفور لبيت ياسمين عبد العزيز مصطحبا صديقه الذي يجسده احمد سعيد عبد الغني ، وخلال الزيارة تقوم سوسن بدر بتوبيخه والتهكم عليه لأنه لا يعرف شيء عن ابنته ثم تحدث مشادة كلامية بينه وبين طليقته ياسمين عبد العزيز لنفس السبب مما يدفع صديقه للتدخل ولكن يقوم شريف بإحراجه فيتركه وينصرف .

وفي مشهد آخر يدخل كريم فهمي علي صديقه عمرو والذي يجسده الفنان إسلام جمال ، المكتب ليجده وقد ظهرت عليه ملامح الحزن ، ونعرف من خلال حوارهما ان إسلام قد أكتشف خيانة زوجته له في الشهر الأول من زواجهما حيث وجدها تتحدث مع شخص في التلفون ، ولكنه فشل أن يعرف من هو ذلك الشخص ، فينصحه كريم بأن يطلقها علي الفور، ونجده يتصل بها ليحدد موعد الطلاق لنجد المفاجأة انها تجلس مع الشخص التي كانت تخونه معه ونكتشف أنه ايهاب إبن عم كريم فهمي وكذلك صديق إسلام .

وفي سياق آخر تعترف ميرنا " سمر مرسي " لشريف منير ، بحبها له ، ويفاجأها أنه يعرف ذلك ولكنه دائما مايتظاهر بعدم فهمه لشيء لأنه لا يريد ان يخسرها.

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .

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