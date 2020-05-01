هل تنتظر كاميرون دياز طفلها الثانى من زوجها بنجى مادن؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تنتظر النجمة العالمية كاميرون دياز طفلها الثانى من زوجها النجم الأمريكى بنجى مادن؟ تساؤل انتشر بعد تصدر النجمة الشهيرة غلاف مجلة "ok" مع عنوان يؤكد "فرحة كاميرون دياز"، وأشار العنوان إلى أن دياز ذات الـ47 عاما يبدو أنها تنتظر طفلها الثانى مع بنجى مادن البالغ من العمر 41 عاما.

وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن دياز قد تكون حملت بطريق الخطأ، فقد استقبلت نجمة هوليوود الشهيرة وزوجها ابنتهما الأولى "راديكس" في ديسمبر 2019، وكانت كاميرون خلال هذا الوقت تضع كل تركيزها مع راديكس.



كاميرون دياز

ويضيف المصدر أن كاميرون ومادن ينضمان إلى محادثات الفيديو مع العائلة والأصدقاء بسبب ضرورة تواجدهما بالحجر المنزلى خوفا من فيروس كورونا، ويلاحظ الناس أنه فى حين أن بينجى سيحتسى بيرة، فإن كاميرون تحتسى الماء بالليمون وذلك بهدف البقاء بصحة جيدة فى هذا الأوقات إضافة إلى وجود طفلة فى المنزل.

من جهة أخرى نفى موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم ما تم نشره وأشار إلى أنها قصة مختلقة، وأشار إلى أن الممثلة قبل بضعة أيام كشفت أنها تستمتع بكأس من النبيذ أثناء الطهى وهى الخطوة التى لن تستطع دياز القيام بها إذا كانت بالفعل بمرحلة الحمل.