"حدادا على روح الشهداء".. نيللي كريم أول المنضمين لمبادرة آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انضمت الفنانة نيللي كريم، لمبادرة "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، التي أطلقها الفنان آسر ياسين، وتتضمن وضع صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ووضعت نيللي كريم صورتها وهي تقدم التحية لشهداء الوطن، انضمامًا منها لمبادرة آسر ياسين، التي اطلقها وجاء فيها: "بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حدادً علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم".

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وأضاف: "يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق، رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.