أنغام ورامي جمال ينعون شهداء سيناء

حرص كلأ من الفنانة أنغام والفنان رامي جمال على تقديم واجب العزاء في شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم جراء تفجير بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقعالتواصل الإجتماعي.
وقدمت أغنية تحية لشهداء الوطن قائلة:"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚبَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم.
تحية عز وفخر لأرواح شهداء جيش مصر العظيم
وتقدم رامي جمال بالتعزية قائلاً:"اللهم اربط على قلوب ذويهم"
وتسبب الحادث في انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وأعلنت الدولة الحداد لمدة 3 أيام.
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