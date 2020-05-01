شاهد.. شعراء مصر ينعون شهداء الوطن

حرص عدد من الشعراء تقديم واجب العزاء في شهداء الوطن، الذين استشهدوا بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وذلك على حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". تقدم الشاعر أمير طعيمة بالتعزية قائلاً:"نحتسبهم عند الله شهداء، اللهم أحسن خاتمتنا جميعا". خاتمتنا جميعا". وعلق الشاعر تامر حسين على الحادث قائلاً:"رحم الله شهداء وأبطال الوطن ولعن الله الأندال والخاينين" وكتب الشاعر خالد تاج الدين معزياً:"ألف رحمة ونور على شهداء مصر والوطن ولعنة الله على كل ارهابي" ولعنة الله على كل ارهابي" Advertisements وتقدم الشاعر محمد عاطف :"نحتسب جنودنا الصائمين البواسل شهداء عند الله، حسبنا الله ونعم الوكيل كل التعازي لأسرهم" وشارك الشاعر أحمد المالكي قائلاً:"رحم الله شهداء الوطن حسبي الله ونعم الوكيل". وعلق الشاعر أيمن بهجت قمر قائلاً:"ارهابي خسيس، بيحضر للجنة عريس، ألف رحمة ونور على الشهداء الأبطال"

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