فيديو.. إدوارد يبكي لشدة خوفه على فوفا بـ خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة العاشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان إدوارد إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل إدوارد إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده، بالإضافة إلى مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، ويحاول إدوارد تهدئتها، وعندما يقوم إدوارد بمكالمة السيدة في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا، لكي يخرج إدوارد عن شعوره.

ثم تدخل السيدة التي هزئتها فيفي

عبده إلى بيت فيفي، ثم تنشب شجار بالأيدي والسب بين فيفي والسيدة، ومن ناحيتها يحاول إدوارد بتهدئتها.

وفي ظل الشجار، تخفي الفنانة زينب عبيد مصوغات فيفي، ثم تتهمها فيفي بسرقة الدهب، وبعد ذلك يحاول إدوارد أن تهديء الموقف، وتطلب من زينب بأن تجعلها تفتح شنطتها حتي تفتشها، ومن ثم يستمر صياح فيفي عبده، حتى تسقط مغشيًا عليها.

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ثم تظهر السيدة الممسوسة وتحاول ان تتهجم على

إدوارد وتقع مغشًيا عليها هي أيضًا، وتحاول زينب أن تهرب وتجعل إدوارد تهرب معاها، ولكن يرفض إدوارد، والذي ينهار عصبيًا، ويحاول إدوارد أن يفيق فيفي، ولكن تقوم فيفي بالرقص والزغاريط، ومن ناحيتها يكتشف إدوارد بأنه في مقلب، ويبكي.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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