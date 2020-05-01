شاهد.. محمد عادل إمام ينعى شهداء كمين بئر العبد

نعى النجم محمد عادل إمام شهداء كمين بئر العبد بشمال سيناء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب "محمد": "إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحِم الله شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين .. ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء ". شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين .. ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء ". وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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