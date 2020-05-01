كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي: هذا ما جذبني لعمل مسلسل "رجالة البيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أحمد فهمي عن ما جذبه لعمل مسلسل "رجالة البيت"، أسباب طرح المسلسل في رمضان 2020.

وفي تصريحات صحفية قال:" أحب كثيراً فكرة الحلقات المنفصلة المتصلة بما تتضمنه من أفكار مختلفة، أحب أيضاً عودة التعاون بينى وبين أكرم حسنى بعد نجاحنا معاً في مسلسل "ريح المدام" ".

وأستكمل حديثه قائلاً: "إستمتعت كثيراً بالعمل مع المخرج أحمد الجندى والسيناريست أيمن وتار فى الدراما والسينما، اخترنا حدوتة بسيطة تكون جاذبة للجمهور أما عن فيروس كورونا قد ألقى بظلاله على كواليس التصوير".

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.