شاهد.. اقوى تهديد لرامز جلال: “قسما بالله حموتك”!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 03:07 صباحاً - في اقوى ردة فعل حتى الان، قام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي المصري وخلال وقوعه ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” بتهديد رامز جلال بشكل مباشر.
فقد قام محمود كهربا بتهديد رامز اكثر من مرة قائلا “اقسم بالله حموتك” كما ردد “مش حسيبك وربنا مش حسيبك” و”ما تهزرش معايا” و”اما ما اسيب حقي”.
وبالفعل عقب انتهاء المقلب واصل كهربا عصبيته ما دعا رامز جلال إلى الجري خوفاً من انتقام لاعب الأهلي.
وبصعوبة بالغة تخلص كهربا من عصبيته، لكن بمجرد رؤية رامز توجه نحوه وأمسكه بشدة ما جعل عدداً من صناع البرنامج يتدخلون حتى تمت تصفية الأجواء.
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