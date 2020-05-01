شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية السودانية سوزان سليمان بكورونا والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 الإعلامية السودانية سوزان سليمان Advertisements أعلن مقربون من الإعلامية سوزان سليمان عن إصابتها بفيروس كورونا، بحسب متابعات (متاريس). وأكدوا عبر حساباتهم في مواقع التواصل ان نتيجة الفحص الذي أجرته سوزان أثبت إيجابية الحالة. وكانت الإعلامية قد خضعت لفحص كورونا قبل عدة أيام بعد شعورها بالأعراض المعروفة للفيروس.

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