شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": لوسي راقصة ممتازة.. ولكن عملها في الفن أفضل والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إن الفنانة المصرية لوسي فنانة أفضل من أنها راقصة، وراقصة ممتازة من ضمن علامات الرقص في مصر.

Advertisements وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": لوسي كان لها طعم خاص في ليالي الحلمية.

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