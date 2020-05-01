شاهد.. الفنانة المصرية "عايدة رياض": فيفي عبده من علامات مصر في الفن الشرقي

الجمعة 1 مايو 2020

قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إن الفنانة المصرية فيفي عبده فنانة جميلة، وراقصة بامتياز، وممثلة عظيمة.



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وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مش ممكن أكون منافسة لفيفي عبده، هي أعظم".

وأكدت الفنانة، أن فيفي عبده علامة من علامات مصر في الفن الشرقي.