شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض": صلاح السعدني من عمالقة الفن المصري (فيديو) والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 أشادت الفنانة المصرية عايدة رياضن، بالفنان صلاح السعدني، قائلة: "صلاح السعدني إنسان جميل، وبيساعد كل الناس".

Advertisements وأضافت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان بيسأل عني كتير، وبيرشحني لأعمال فنية"، مؤكدة أن صلاح السعدني من عمالقة الفن.

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