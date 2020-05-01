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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "عايدة رياض" تكشف تفاصيل رحلتها مع السرطان.. فيديو والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، قائلة: "اتخضيت جدًا بسبب إصابتي، وعملت عمليات منظار كتير جدًا".
وتابعت "رياض"، خلال حوارها مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مرض السرطان خطير، ولكن الشفاء من عند ربنا"، مشيدة بالأطباء في مصر، قائلة: "ولا تقولي باريس ولا لندن، الدكاترة عندنا عظماء جدًا".
وأضافت أنها ظلت تحارب مرض السرطان لمدة عام ، وكانت تعالج بالكيماوي والإشعاع، معلقة: "ربنا فوق كل شييء، والمرض بيصيب أي حد، بس أنا محبتش أقول لأي حد لأني مكنتش عايزة أشيل حد"، مستكملة: "أعلنت عن إصابتي بالمرض بعد ما خفيت".
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