ديزني تتحدى كورونا بنسخة جديدة من "هرقل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد استديوهات ديزني حاليا لإعادة إنتاج فيلم الرسوم المتحركة "هرقل" في نسخة جديدة، بالتفاوض مع 3 مخرجين.



وعلى الرغم من إغلاق هوليوود الحالي بسبب فيروس كورونا، إلا أنه من المتوقع أن تتم اللقاءات والمباحثات بين الاستوديو والكتاب والمخرجين والممثلين عبر تطبيقات المحادثة الفورية على الإنترنت.

وحسب موقع (Disinsider) المتخصص في أخبار "ديزني"، استعانت الشركة بأخصائي الحركة ديف كالاهام، لكتابة نص "هرقل".

وسبق أن تعاون ديف كالاهام مع النجم العالمي سيلفستر ستالون في السيناريو الأصلي لـ "The Expendables" ، بالإضافة لمشاركته في أفلام من نوعية "Godzilla" و "Zombieland: Double Tap"، بالإضافة إلى "Wonder Woman 1984"و"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم أغاني من فيلم الرسوم المتحركة الأصلي، مع إضافة أغنيات جديدة.





والمخرجون المرشحون للفيلم الجديد أولهم جون فافريو الذي أخرج اثنين من أنجح افلام الحركة الحية في ديزني، الاول هو The Jungle Book عام 2016 ، والثاني هو The Lion King عام 2019 .

أما الترشيح الثاني فهما الأخوان روسو واللذان قاما بإخراج 4 من أنجح افلام "مارفل" وهم The Winter Soldier، وCaptain America: Civil War ، و Avengers: Infinity War ، بالإضافة للفيلم الأعلى ربحًا على الإطلاق Avengers: Endgame لعام 2019.

أما الاسم الأخير المرشح لإخراج الفيلم فهو جور فيربينسكي، الذي أخرج أحد أنجح امتيازات ديزني على الإطلاق وهو "قراصنة الكاريبي".

وكان فيلم "هرقل" قد صدر في عام 1997 من قبل استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة، وهو الفيلم الكرتوني الطويل الخامس والثلاثون الذي تنتجه ديزني. الفيلم يستند إلى مغامرات هرقل, ابن زيوس, في الميثولوجيا الإغريقية ويحكي عن صراع ضد آلهة الشر.

وتكلف هرقل وقتها ميزانية بلغت 85 مليون دولار أمريكي وحقق 252 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي.