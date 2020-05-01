شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم توجه التحية إلى شهداء بئر العبد.. ولجمهورها: حيوهم فين ما كنتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نيللى كريم على توجيه التحية إلى شهداء الوطن في بئر العبد بسيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب فى أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن.

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها بموقع إنستجرام:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادرسيناء".

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نيللى كريم

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وتحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.