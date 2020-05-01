شكرا لقرائتكم خبر عن الخيانة والخداع والسرقة تسيطر على أحداث الحلقة 7 من مسلسل النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت فكرة الخيانة على أغلب الشخصيات في الحلقة السابعة من مسلسل" النهاية "ليوسف الشريف مع السرقة أيضًا فالسطو علي الأفكار هو عنوان الحلقة 7 فالجميع يخون ويسرق وبدأت أحداث الحلقة السابعة بمراد المحروقي "محمد لطفي" مع رجاله يتابع معهم ما سرقوه ويؤنبهم علي تقصيرهم في شغلهم ويتناقش معهم حول كيفية زيادة السرقات وفرض السيطرة علي السرقات وتكوين عصابة كبيرة ويطلب منهم البحث عن شخص يقوم بتركيب أعضاء.



محمد لطفي وعصابته

يقابل محمد لطفي "غفران" أيمن الشيوي ونكتشف اتفاقا بينهما وهو سرقة أعضاء ويطلب منه غفران تنفيذ ما اتفقا عليه وهو سرقة أفكار وبحث المهندس زين ليستفيد منها أيمن الشيوي "غفران" وينسب الفكرة لنفسه ويخون ضميره.



ايمن الشيوي

الريبوت زين ينفذ خطة صباح ويكذب ليخدع زوجته ناهد السباعي ويؤكد لها أن علاقته بصباح مجرد نزوة، وفي نفس الوقت نري "صباح" تذهب للريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وتؤكد له أن أنريجيكو سيحقق في ىموضوع سرقة وعي زين من الشركة وتسأله عن نسخة وعي لديه احتياطي ويؤكد عمرو عبد الحليل لصباح كارثة ما سيحدث.



ياسمين علي في مسلسل النهاية

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المهندس زين في تكتل الواحة يتابع تنفيذ شغله في تصنيع "e c" وأثناء البريك يتناقش مع أحد القادة في تكتل الواحة حول تصنيع الـ"e c " وتنصح "سليمة" بعدة نصائح مهمة من أجل سلامته ومنها أنه لا يتدخل ولا يستمع لأحد وأن يركز في عمله فقط.



محمد مرزبان في تكتل الواحة

المهندس غفران "أيمن الشيوي" يتصل بمحمد جمعة ويطلب منه عمل نسخة من وعي المهندس زين وتذهب المهندسة زينة لعمرو عبد الجليل ليشرح لها كيف تعيد نسخة من وعي المهندس زين لمكانه حتي لا يتم اكتشاف السرقة وبالفعل يرسم لها خطة محكمة لكن محمد جمعة يكشف الخطة ويتم القبض علي المشاركين في السرقة وهم صباح "سهر الصايغ" وشادية "ياسمين علي" التي يظهر لأول مرة خيانتها وعلاقتها بعصابة محمد لطفي.





احمد وفيق يقبض علي صباح

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما.