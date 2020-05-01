شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى : أحمد زكى ضربنى قلمين بجد فى "البيه البواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة صفية العمرى، إنها قدمت بروفات مع الراحل محمود عبدالعزيز الذى رشحها لمسلسل "باب الخلق" وحصلت على مقدم من أجر عملها، ولكن فوجئت فيما بعد باختصار جزء كبير من دورها فرفضت استكماله.

وأضافت أثناء استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، عندما عرفت بتقليص دورها أنهارت، حيث أنها كانت تتمنى العمل فى هذا المسلسل، ولكن عندما تم عرضه لم ينال اعجابها .

وقالت صفية، إن منة شلبى تعتبر من الفنانات التى تتميز بموهبة كبيرة فى مجال التمثيل، وأعتتقد أنها هى من تستطيع أن تقدم دور نازك السلحدار الذى قدمته فى مسلسل "ليالى الحلمية".

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وأشارت العمرى إلى أن أهلها هربوها من مدينة المحلة إلى الاسكندرية حينما كانت صغيرة لرفضهم زواجها لأنها كانت أصغر البنات في الأسرة، مؤكدة أنها كانت ترغب في الزواج من شخص ما، ولكن أهلها قرروا إخراجها لبلد أخر حتى لا يتم الزواج، وعبرت عن حزنها قائلة: "ندمانى أنى هربت منه وكنت بحبه ولكن كنت صغيرة وطفلة".

وعبرت الفنانة صفية العمري عن حزنها الشديد لحرمانها من أبيها وأمها وأشقائها في سن صغيرة، مضيفة: "كان صعب عليا أتحرم من أهلى ولكن ربنا أراد اروح إسكندرية، وأتعلم هناك وربنا خطط ليا طريق مختلف حتى وصلت للطريق الحالى.

وقالت، إن النجم الراحل أحمد زكي ضربها مرتين فى فيلم "البيه البواب"، وصلاح السعدني ضربها قلم شديد في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومحمود عبد العزيز كان كفه أيده كبير وضربني قلم ايضا فى احد الاعمال .