شكرا لقرائتكم خبر عن "الممثلين" تستنكر حادث بئر العبد الإرهابى وتنعى شهداءنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى الأحداث الإرهابية التى شهدتها منطقة بئر العبد فى شمال سيناء، وجاء فى بيان للنقابة:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما قامت به بعض العناصر الإرهابية منذ ساعات قليلة بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من جنودنا البواسل.

وأضافت نقابة المهن التمثيلية فى بيانها :"نشكر رجال القوات المسلحة على تضحيتهم المستمرة للحفاظ على أمن وطننا الغالى ضد مثل هذه العناصر الإرهابية، ورحم الله شهداءنا الأبرار".

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يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.