شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ناعيا شهداء سيناء: "جيشنا حفرة تاخد منها هتزيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد العوضى، شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد ومن سبقوهم من شهداء الوطن.

وقال الفنان أحمد العوضى، عبر صفحته بموقع فيس بوك:"جيشنا حفرة تاخد منها هتزيد الله يرحم شهداء سيناء اليوم كمين التمساح بئر العبد واللى سبقوهم لله الامر من قبل ومن بعد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



الفنان أحمد العوضى ناعيا الشهداء عبر فيس بوك

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وتحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.