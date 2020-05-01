"الموسيقيين" تنعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هانى شاكر ومجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية شهداء الوطن فى بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب فى أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن وسيفه ودرعه. وافتتحت النقابة البيان بالآية القرآنية: "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" . وأكد الفنان هانى شاكر على أن خسة وغدر الإرهاب لن تثنى جيشنا الباسل عن دحره هو ومن يدعمهم للنيل من أمن وسلامة الوطن. Advertisements وشدد على أن جموع موسيقيى مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لاستمرار رفعة الوطن. يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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