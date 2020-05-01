شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 7.. ريهام تصدم زياد بخبر حملها واختفاء ابنة مريم ومدحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" مفاجأة كبيرة، بعدما قابلت ريهام – أيتن عامر – ووالدها رشدى – أشرف زكى - زياد – أحمد مجدى – فى مكتب صديقه المحامى كمال – أحمد الشامى، لإنهاء إجراءات دفع مؤخر الصداق، وبمجرد إعطاء زياد الشيك لريهام يفاجأ بتقطيعها للشيك وتصدمه بإخباره أنها حامل.

كما كشفت الحلقة عن ظهور والد مدحت – دياب – وهو صبرى عبد المنعم، بعد زيارة مدحت له فى دار المسنين، ويعاتبه على معاملته له منذ الصغر والقهر الذى كان يعيش فيه، ليحضر أحد المسؤولين فى الدار ويخبر مدحت بأن والده يحتاج عمليه بتكلفة كبيرة إلا أن مدحت يرفض ويؤكد أنه يكتفى بدفع مصروفات الدار.

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وفى نفس السياق طلبت مريم – هبة مجدى – من زوجها مدحت الذهاب لشراء بعد المستلزمات من المول، ويوافق على ألا تتأخر عن ساعة فقط، ولكن الصدمة هى اختفاء ابنتها زينة فى المول وتتصل مريم بشقيقتها ملك – ياسمين صبرى – وتستغيث بها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.