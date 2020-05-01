شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وهنيدى ومحمد إمام ينعون شهداء بئر العبد: ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول موقع تويتر إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية.

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع تويتر، تدوينة نعى من خلالها شهداء الوطن في سيناء، قائلاً: "رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم".

أمير كرارة

وقال الفنان محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر:" البقاء لله في شهدائنا وربنا يحمي ولادنا ورجالتنا اللي واقفين بيحمونا وبيضحوا بحياتهم عشان وعشان البلد تفضل بخير".

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محمد هنيدى

من جانب آخر نعى الفنان محمد إمام، شهداء الوطن، قائلاً:" إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين ..ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".



محمد إمام

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.