شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 من "الفتوة".. تطور علاقة الحب بين ياسر جلال ومى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " الفتوة " لياسر جلال بمشهد رومانسي بينه وبين " ليل " مي عمر تبادلا فيه نظرات الاعجاب وكشفت له مي عمر عن معرفة سره وحقيقة زى الملثم الذي يستخدمه في نيل حقوق الناس ورد مظالمهم وتكشف معرفتها بأنه أنقذها من الخطف وأنها لن تنسي له هذا الفعل.

وعلي الجانب الآخر نجد عايدة رياض إم " عزمي " أحمد صلاح حسني تطلب من ابنها الوصول لوالدة مي عمر" أحباب" والتخلص منها قبل أن يصل إليها أحمد خليل ويكشف خداعها له، ويبدو واضحا من المشهد أن لها يد في إخفائها وإخبار الفتوة بإنها ماتت بينما الحقيقة أنها مازالت علي قيد الحياة .

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم ياسر جلال مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.