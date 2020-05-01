شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تحتفل بعيد زواجها بتوم هانكس: 32 عاما مع ذلك الرجل المذهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى توم هانكس، بعيد زواجها الـ 32 عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث مرت العام الحالي بتجربة مريرة عقب إصابتها هي وزوجها بفيروس كورونا، حتى الشفاء والتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج أو مصل للفيروس القاتل.

ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى توم هانكس، نشر صوره لها عبر موقع انستجرام، وعلقت قائلة:"32 عاما مع ذلك الرجل المذهل، حبيبى دعنا ذهب في الـ 32 والمزيد من السنوات مع بعضنا البعض".



ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى توم هانكس

وشاركت الفنانة ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى توم هانكس بصورة لها خلال فحصها للأجسام المضادة لفيروس كورونا فى دمها استعدادا للتبرع بالبلازمة به للمساهمة فى علاج مرضى كورونا، حيث نشرت صورة لها خلال عملية فحص الدم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "صورة لفحص الأجسام المضادة استعدادًا للتبرع بالبلازما. شكرًا لك الدكتورة آن ريموين في UCLA للدراسة التى تعمل عليها لمساعدة المرضى على الشفاء منCOVID-19 " وأعرب هانكس عن رغبته فى تسمية أى لقاح ينتج من العمل على الدم الذى تبرع به باسم Hank-ccine.

وذكرت تقارير إخبارية أن توم هانكس تبرع هو وزوجته الأسبوع الماضى بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تحمل أجسادهما الأجسام المضادة للفيروس، حيث أصيبا الشهر الماضى خلال تواجدهما فى أستراليا لتصوير أحد الأعمال السينمائية.

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يشار إلى أنه كشفت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس، خلال لقائها ببرنامج This Morning على قناة CBS عن أعراض فيروس كورونا التى شعرت بها هى وزوجها توم هانكس، وقالت إنها كانت متعبة للغاية وتشعر بألم شديد ولا تتحمل أن يلمس أحد جسدها، وبعد إصابتها بفيروس كورونا شعرت بقشعريرة لم تشعر بها من قبل ووصلت درجة حرارتها إلى 38.9 درجة مئوية.